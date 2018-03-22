Üniversiteler yelken açıyor

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü'nün "İzmir'in Üniversiteleri ve İzmir'in Kulübü, İzmir Körfezi'nde Buluşuyor" projesi kapsamında Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden yaklaşık 120 öğrenci, 5 hafta boyunca haftada iki gün İzmir Körfezi'nde yelkenli teknelerle eğitim aldı. Üniversiteler, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Marina, Levent Marina, Bear Sailing Yelken Okulu'nun destek verdiği proje kapsamında 24-25 Mart 2018 tarihlerinde eş teknelerle İzmir Körfezi'nde şenlik havasında yarışacaklar. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Körfezi'nde su sporlarının canlanması için gençlerin heyecanına ihtiyaç olduğunu belirtti.

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