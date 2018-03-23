Altınordu bilimsel antrenmana geçiyor

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Altyapısında eğitim gören futbolcularının gelişimini yeni antrenan sistemleriyle yakından takip eden Altınordu, HİT-İT teknolojisini devreye soktu. İki Türk mühendis Hakan Şirinoğlu ve Mert Gülsoy'un sahibi olduğu şirket tarafından geliştirilen sistem, oyuncuların kas hafızasını, algı ve motor reflekslerini kayıt altına alırken, 10 farklı oyun sistemi sayesinde futbolcuların çabuk pas, çevre kontrolü, hız ve doğru karar verme yeteneklerini ölçümlüyor. Altınordu'nun Türkiye'de benzeri olmayan bir sistemi hayata geçirdiğini vurgulayan ikili, "Yapılan çalışmalar, kas gücü en yüksek oyuncunun bile 45 saniyelik yüksek performansta yorulduğunu gösterdi. Biz de sistemimizi limitleri zorlayan bir yapıya dönüştürdük" dedi.