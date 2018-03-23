Atatürk Maskı’na gecikmeli bakım

İzmir
Buca'da 42 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise onuncu büyüğü Atatürk Maskı'nın kaderine terk edilmesini Egeli Sabah'ın gündeme getirmesinin ardından Buca Belediyesi bakım çalışmalarını hızlandırdı. Uzun süredir bakım için bekleyen dev maskın bazı bölgelerinde güneş ve yağmurun etkisiyle boya çatlamalarının oluşması üzerine harekete geçen Buca Belediyesi, tamirat çalışmaları için başlattığı bilimsel çalışmayı nihayet tamamladı. Proje müellifi Heykeltraş Harun Atalayman ile ön çalışma yapan Buca Belediyesi yetkilileri, maskın zarar gören bölgelerini vinçlerle yerinde inceledi. Tamiratta kullanılacak malzemenin tespiti için Heykeltraş Atalayman'ın atölyesinde yapmış olduğu yapay kaya üzerinde uygulama çalışması yapılarak, hava koşullarına dayanıklı malzeme belirlendi. Buca Belediyesi ekipleri, 450 tondan fazla çelik taşıyıcı ile yükselen Atatürk maskının dış yüzeyi kadar iç dokusunu da inceledi. Heykeltraş Harun Atalayman'ın proje yönetmenliğinde 1 Nisan'da başlayacak çalışmalar 5 ayda tamamlanacak.