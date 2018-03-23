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Babasıyla beraber kağıt topluyor

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Babasıyla beraber kağıt topluyor
Halep'teyken bir belediyede çalışan Kerim Berakat ve eşi Meryem'in gelecekle ilgili umutları ve o dönemde henüz 1 yaşında olan oğullarının hayatı ülkelerindeki iç savaşla karardı. Suriye rejim güçlerinin Halep'e yönelik 2013 yılındaki saldırısında ziyaret ettikleri yakınlarının evine uçaktan atılan bombanın düşmesiyle eşini kaybeden Kerim Berakat, aynı olayda mucize eseri yara almadan kurtulan bebeğini savaştan uzaklaştırmak için Türkiye'ye sığındı. Bir süre Şanlıurfa'da yaşayan baba oğul, geçen yıl geldikleri 'de hayat zorluklarına birlikte göğüs germeye başladı. 5 yıl önce annesini kaybeden 6 yaşındaki Ali, her gün babasıyla birlikte İzmir sokaklarında, atık kağıt topluyor.
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Babasıyla beraber kağıt topluyor
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