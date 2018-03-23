Bakan Yılmaz’dan EÜ’ye açık çek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir dizi program ve açılışa katılmak üzere geldiği İzmir
'de ilk ziyaretini Ege Üniversitesi'ne (EÜ) gerçekleştirdi. Senato toplantısına katılan Bakan Yılmaz, Türkiye'de 187 üniversitenin bulunduğunu akla gelen ilk 15 üniversite arasında Ege Üniversitesi'nin yer aldığını kaydetti. Yaklaşık 83 bin kişilik EÜ ailesinin İzmir'in bugününü, dünden, daha iyi yaptığını vurgulayan Bakan Yılmaz, "İzmir bugün geçmişten daha iyidir. Muhakkak eksiklikler olabilir ama geldiğimiz noktayı da çok iyi belirtmek gerekir. Tıp alanında 'Uluslararası Rekabet Edilebilirlik Ödülü'nü alan EÜ'yü tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin diğer fakültelere göre öne çıktığını görüyoruz. EÜ'nün Ankara'dan bir talebi olduğunda muhakkak İzmir Milletvekili olan Başbakanımıza ulaşabilirsiniz ama bilin ki ikinci kapınız Milli Eğitim Bakanlığı'dır" dedi. CAMİ İZMİR'E YAKIŞACAK
Toplantının ardından, Bakan Yılmaz, Rektör Budak, İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve beraberindekiler, EÜ merkez yerleşkesi içine yapılan Bilal Saygılı Camii'ni ziyaret edip bilgi aldı. Caminin İzmir'de eşi benzeri olmayan bir yapıda olacağını belirten Saygılı, "Halka açık, diyanetin uygulama camisi olabilecek. İçinde aş evi, kütüphane, etüt merkezleri ile konferans salonları yer alıyor" dedi. Caminin İzmir'e çok yakışacağını belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Aynı anda 11 bin kişinin namaz kılabileceği ve aş evi başta olmak üzere çok amaçlı bir yapı bizleri mutlu ediyor" dedi. Cami inşaatının ardından Bakan Yılmaz, kampusun içindeki özel öğrenci yurdunun ve Özel İzmir Bilfen Anadolu ve Fen Lisesi'nin açılışına katıldı. YENİ OKULLAR GELİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan 'Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim ve Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi' projeleri kapsamında İzmir'in 6 ilçesinde 8 okul inşa edilecek. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bu okulların yaralara merhem olacağını, ancak dertlerine tam olarak deva olmayacağını ifade etti.