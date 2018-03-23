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Başkan Cahan’dan down sendromlu çocuklara müjde

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Başkan Cahan’dan down sendromlu çocuklara müjde
Belediyesi sosyal tesislerinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle renkli görüntülere sahne olan bir etkinlik düzenlendi. Kentte yaşayan down sendromlu yaklaşık 400 çocuk Uşak Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle bir araya geldi. Programı nedeniyle Ankara'da olan ve telekonferans yoluyla programa katılan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, down sendromlulara yönelik açılması planlanan ve yine down sendromluların çalışacağı kafenin müjdesini verdi. Eşi Halime Cahan'ın gençlere eşlik ettiği programda açıklamada bulunan Başkan Nurullah Cahan, "Özel çocuklarımız için iş imkanı sağlayacağız" dedi.
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Başkan Cahan’dan down sendromlu çocuklara müjde
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