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Büyükşehir bürokratları İmamköylüleri dinledi

Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı "Büyükşehir Sahada" uygulaması kapsamında büyükşehir belediyesi bürokratları Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi halkıyla bir araya geldi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 11:39
Büyükşehir bürokratları İmamköylüleri dinledi

Büyükşehir bürokratları mahallenin sorunlarını ve mahallelilerin taleplerini dinlerken mahalleye yapılan yatırımlarla ilgili de vatandaşlar bilgilendirildi. Mahallelerine yapılan ASKİ'nin yatırımları ve büyükşehir belediyesinin yol çalışmalarıyla ilgili bilgi alan İmamköy sakinleri, mahallelerine yapılmasını istedikleri yeni yatırımları da büyükşehir bürokratlarına aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Büyükşehir Sahada" uygulamasıyla vatandaşın ayağına gidip onların taleplerinin ve ihtiyaçlarının dinlendiğini belirtirken "Günde 18 saat çalışıp vatandaşlarımızı dinliyoruz. Aydın'ın doğusundan batısına her vatandaşımızın talebini dinlemek için sürekli sahadayız" diye konuştu.

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Büyükşehir bürokratları İmamköylüleri dinledi
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