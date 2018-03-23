Büyükşehir bürokratları İmamköylüleri dinledi

Büyükşehir bürokratları mahallenin sorunlarını ve mahallelilerin taleplerini dinlerken mahalleye yapılan yatırımlarla ilgili de vatandaşlar bilgilendirildi. Mahallelerine yapılan ASKİ'nin yatırımları ve büyükşehir belediyesinin yol çalışmalarıyla ilgili bilgi alan İmamköy sakinleri, mahallelerine yapılmasını istedikleri yeni yatırımları da büyükşehir bürokratlarına aktardı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Büyükşehir Sahada" uygulamasıyla vatandaşın ayağına gidip onların taleplerinin ve ihtiyaçlarının dinlendiğini belirtirken "Günde 18 saat çalışıp vatandaşlarımızı dinliyoruz. Aydın'ın doğusundan batısına her vatandaşımızın talebini dinlemek için sürekli sahadayız" diye konuştu.