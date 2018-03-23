Cezaevinde enfeksiyon kaptı tazminat kazandı

Balıkesir
'de müteahhitlik yapan evli ve 1 çocuk babası Muhammet Aydoğan, 1993 yılında ateşli silah yaralanması sonucu yüzünün büyük bölümünü kaybetti. Yüzünün tedavisi için DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2012'ye kadar çok kez ameliyat masasına yattı. DAVA AÇTI
Aydoğan'ın, yüzü onlarca ameliyatın ardından eski görünümüne kavuştu. Aydoğan, tedavisinin ardından başka bir suç nedeniyle 7 yıl 6 aylık hapis cezasını çekmek için cezaevine girdi. Aydoğan'ın yüzü, 1.5 ay sonra cezaevinde enfeksiyon kaptı. Aydoğan, Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak mahkum koğuşu olmadığından, cezaevine geri gönderildi, son olarak DEÜ Hastanesi'ne sevk edilen
Aydoğan, tedavi görmeye başladı. Bu sırada Aydoğan, avukatı Tuba Aksu aracılığıyla Adalet Bakanlığı ve Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne 200 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, Aydoğan'ın kısmen haklı buldu. Tahliye edilen Aydoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.