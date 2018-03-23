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Erik’te ilaçlama zamanına dikkat çekildi

’da erik testereli arı zararı ile karşılaşmamak için üreticilerin gerekli önlemleri alması konusunda uyarıda bulunuldu.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 12:04
Erik’te ilaçlama zamanına dikkat çekildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Erik testereli arısının larvaları; meyveler bezelye ya da fındık büyüklüğünde iken, meyveyi delerek çekirdek evine girer, çekirdek evi ile beslenir ve zarar gören meyvelerde dökülmeye yol açar. Zararlının görüldüğü bahçelerde kışın toprak işlemesi yapmak suretiyle popülasyon azaltılabilir. En uygun mücadele zamanı yumurtaların açılmaya başladığı zamandır. Bu dönem birçok çeşitte tam çiçeklenme dönemine rastlar. Bununla birlikte bu dönemde faaliyette bulunan balarılarının korunması yönünden ilaçlama, çiçek taç yaprakları dökülürken (%80-90 çiçek savrulmuşken) uygulanmalıdır. İlaçlamalarda özellikle çiçeklerin ıslatılmasına dikkat edilmelidir. Önceki yıllarda erik testereli arı zararı ile karşılaşan üreticilerimizin tedbirlerini almaları, yapılacak ilaçlamalar konusunda Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerince tavsiye edilen ilaçları kullanmaları önemle duyurulur" denildi

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Erik’te ilaçlama zamanına dikkat çekildi
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