Hızal, rotayı 2019’a çevirdi

BUGÜN NELER OLDU

Tek liste ile gidilen AK Parti Bayraklı İlçe Kongresi'nde güven tazeleyen İlçe Başkanı Özgür Hızal, yönetimi ile birlikte mazbatasını aldı. Hızal, 2019 için iddialı konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ başta olmak üzere yoğun bir katılımla gerçekleşen kongreden dolayı teşkilatlarına teşekkür eden Hızal, 2019'da yapılacak seçimlere yönelik güçlü bir mücadele ortaya koyacaklarını belirtti, şöyle konuştu; "Önümüzde çok kritik 2 hatta 3 seçim var. Biz tüm teşkilatlarımızla Bayraklı'ya AK Belediyecilik ile tanıştırmak için çalışacağız."