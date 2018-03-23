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Huzurevi sakinlerine müzik ziyafeti

Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, Yaşlılar Haftası sebebiyle Didim Huzurevi'nde bir konser düzenledi. Şarkılarla eğlenen huzurevi sakinleri keyifli bir öğleden sonra geçirdi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 14:37
Huzurevi sakinlerine müzik ziyafeti

2 saat boyunca Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinin seslendirildiği etkinlikte, huzurevi sakinleri de şarkılara eşlik etti ve gönüllerince eğlendi. Konser sırasında huzurevi sakinlerinden Şener Şahin bağlama çalarak, Fahri Taşpınar ise ud çalarak arkadaşlarına şarkı söyledi. Şahin ve Taşpınar arkadaşlarından bolca alkış aldı.

Huzurevi sakinleri, hep beraber güzel bir öğleden sonra yaşadıklarını belirtirken, Yaşlılar Haftası'nı kutlayan ve kendilerini müzikle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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Huzurevi sakinlerine müzik ziyafeti
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