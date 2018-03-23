Huzurevi sakinlerine müzik ziyafeti

2 saat boyunca Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinin seslendirildiği etkinlikte, huzurevi sakinleri de şarkılara eşlik etti ve gönüllerince eğlendi. Konser sırasında huzurevi sakinlerinden Şener Şahin bağlama çalarak, Fahri Taşpınar ise ud çalarak arkadaşlarına şarkı söyledi. Şahin ve Taşpınar arkadaşlarından bolca alkış aldı.

Huzurevi sakinleri, hep beraber güzel bir öğleden sonra yaşadıklarını belirtirken, Yaşlılar Haftası'nı kutlayan ve kendilerini müzikle buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.