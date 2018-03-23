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Prestij çalışması ile Avar ışıl ışıl oldu

Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde yürütülen Prestij Cadde projesi kapsamında Avar Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 14:52
Prestij çalışması ile Avar ışıl ışıl oldu

Üst yapısıyla yenilenen Avar Prestij Caddesi, dekoratif ve rengarenk aydınlatma sistemiyle baştan aşağı ışıklandırıldı. Bisiklet yolu düzenleme çalışmaları ile peyzaj ve çiçeklendirme çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Avar Caddesi bambaşka bir görünüm kazanacak. Salihli halkına prestij caddelerinin hayırlı olmasını söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli'de yoğun olarak kullanılan üç caddemizi prestij caddesi olarak ilan etmiştik. Bu caddelerden olan Avar Caddesi'nde çalışmalar bisiklet yolu, cep otoparkları, yenilenen kaldırımları, yolu ve son olarak ışıklandırması ile prestij caddesi adına yakışır modern bir görünüme kavuştu. Şüheda ve Atatürk Caddelerinde devam eden prestij çalışmaları da en kısa sürede tamamlanarak, halkımızın hizmetine sunulacaktır. Bu önemli projelerin hayata geçmesinde destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e de teşekkür ediyorum. Avar Prestij Caddesi Salihli'mize hayırlı olsun" dedi.

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Prestij çalışması ile Avar ışıl ışıl oldu
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