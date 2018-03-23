Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu için kermes

Altıntaş Müftülüğü öncülüğünde Yatılı Kız Hafızlık Kursu öğrencileri tarafından belediye parkında yapılan Kermes'e Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Ferit Karabulut, AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Altıntaş Müftü Vekili Mehmet Ali Damar, yaptığı açıklamada,''Yatılı kız hafızlık kursu için düzenlediğimiz kermesimize Altıntaş halkı büyük katılım sağladı. Protokol üyelerimizin tamamı katıldı. Hepsinden Allah Razı olsun. Müftülük olarak İslamın emrettiği üzere iyi bir nesil yetiştirmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor'' ifadelerini kullandı.