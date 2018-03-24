Eski başkanın eşini öldüren caniye müebbet

İzmir
'in Karşıyaka İlçesi'nde, 2016 yılının Kasım ayında, Aydın eski belediye başkanlarından avukat Orhan Esin'in eşi, emekli avukat Bigül Esin
'i (84) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gürcistan
uyruklu bakıcısı Lia Kokorashvili
(53) 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis
, nitelikli yağma ve güveni kötüye kullanma suçlarından da 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Lia Kokorashvili, sanık avukatı Hande Tekin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Lia Kokorashvili, Bigül Esin'i planlı bir şekilde öldürmediğini öne sürerek, "Gürcistan'dan buraya çalışmak amacıyla geldim. Yoksulluk beni burada çalışmaya zorladı. Ani bir tartışma sonrasında bu olay yaşandı, pişmanım ve üzgünüm" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Lia Kokorashvili'ye 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezasını müebbet hapis cezasına indirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, cezada uygulanan iyi hal indiriminin kaldırılması için istinafa başvurduklarını belirtti.