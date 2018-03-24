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Havadaki toz Ege’yi sararttı

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Havadaki toz Ege’yi sararttı
Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutları, 'nde etkili olan lodosla birlikte yere indi. Özellikle İzmir'de, gece saatlerinden yağmurla birleşen tozun çamura dönüşmesi sonucu vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dün sabah işe gitmek için evlerinden çıkan İzmirliler, araçlarının üzerinin yoğun bir toz ve çamurla kaplı olduğunu gördü. Bazı vatandaşlar araçlarını kendileri temizlerken bazıları da temizliği oto tamircilerine bırakmayı tercih etti. 'da ise kent merkezinde toz bulutları yüzünden gökyüzü sarı renge dönüştü. Menteşe ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
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Havadaki toz Ege’yi sararttı
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