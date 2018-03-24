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Oyun oynayarak ders çalışıyorlar

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Oyun oynayarak ders çalışıyorlar
'de kodlama eğitimi alan ortaokul öğrencileri, bilgisayar oyunlarını eğitim aracına dönüştürdü. Çocukların, oyunda ilerleyebilmek için, derste öğrenilen konulardan hazırlanan soruları doğru cevaplaması gerekiyor. Bornova'daki Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu'nda pilot olarak başlatılan proje kapsamında 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine kodlama eğitimi verildi. Çocuklar, oyunlara yeni bilgiler eklemeyi öğrendi. İzmir İl Müdürü Ömer Yahşi, "Çocukların saatlerce karşısında vakit geçirdikleri bilgisayar oyunlarını eğitimin bir parçası haline getirdik. Kent genelinde 15 merkezde kodlama eğitimi veriyoruz" dedi.
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