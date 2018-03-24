YUTAM öğrencilerin üretim merkezi oldu

Yaşar Üniversitesi
, endüstriyel tasarımdan mobilya tasarımına, mimari tasarımlardan animasyon ve grafik tasarımına kadar tüm tasarım laboratuvarlarını YUTAM çatısı altında birleştirdi. YUTAM hakkında bilgi veren Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Tolga Benli, girişimcilerin, şirketlerin, akademisyenlerin, öğrencilerin fikirlerinin ürüne dönüşmesi ve ekonomik hayata kazandırılması süreçlerinin bir parçası olarak faaliyet gösterdiklerini belirtti. Merkez olarak akademik bilgiyi ve teknik imkanları gerçek yaşamla buluşturduklarını belirten Benli, "Yaklaşık 2 yıllık detaylı bir çalışmayla, 5 ana kısımdan oluşan YUTAM ortaya çıktı. Üniversitelerdeki araştırmaların, öğrenci projelerinin, çeşitli kurum-kuruluşların, serbest girişimcilerin geliştirdikleri projelerin tasarımları, modelleme ve prototiplerinin yapıldığı tam donanımlı bir merkeziz. Tasarım, modelleme ya da prototip üretim imkanı olmayan bir firma bizden tüm bu aşamalarda istediği desteği alıp üretim şansını bulabiliyor" diye konuştu.