14 mahalle kuduz karantinasında

Manisa'nın Soma İlçesi'nde ilki 7 Mart'ta görülen kuduz vakaları nedeniyle 14 mahallede aşılama çalışmaları başlatıldı. Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, yaptığı açıklamada, Soma'nın Kiraz Mahallesi'nde 7 Mart'ta, ardından da Kobkaklı Mahallesi'nde 13 Mart'ta büyükbaş hayvanlarda kuduz vakası tespit edildiğini söyledi. Bunun üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Belediye ekiplerinin 14 mahallede aşılama çalışması başlattığını vurgulayan Ergene, 8 bin 500 doz aşı alımı gerçekleştirildiğini ifade etti.

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