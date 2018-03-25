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Hancı’dan şehitlerimize vefa

Buca’daki Hancı Aile Çay Bahçesi, Afrin şehitleri için anma töreni düzenledi. Etkinlikte dualar okundu, vatandaşlara tavuklu pilav ve lokma ikramı yapıldı

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Hancı’dan şehitlerimize vefa

'İN Buca İlçesi'ndeki Hancı Aile Çay Bahçesi, Afrin'de 2 ay süren "" Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimiz için anma töreni düzenledi. Merkezin sahibi Mehmet Kaya öncülüğünde gerçekleşen törende 'dan gelen hafızlar hem Mevlid-i Şerif okudu hem de Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştirdi. Ardından da şehitlerimiz için lokma döküldü. İşletmenin kurulduğu günden bu yana ülkemizin birlik ve beraberliği için her zaman destek verdiklerini belirten Kaya, "Zeytin Dalı Harekatı'nda ve 15 Temmuz gecesinde şehit düşen askerlerimiz, polisimiz ve vatandaşlarımız için bu etkinliği yapmayı uygun gördüklerini söyledi.

MARŞLARLA YÜRÜDÜLER
Anma törenine şehit aileleri dernekleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. İnegöl Mehteran Takımı, Menderes Caddesi'nden Buca Heykel'e kadar yürüdü. Konuklara tavuklu pilav ile lokma ikramı yapıldı. Mekanın önündeki dev ekrandan bir hafta boyunca Afrin operasyonuyla ilgili videolar yayınlanırken, Buca'da şimdiye kadar açılan en büyük Türk Bayrakları da caddeye asıldı.

MEHMETÇİK İÇİN NE YAPSAK AZ
Organizasyona katılanlara teşekkür eden Kaya, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için, bu cennet topraklar için, kendi sevdiklerini geride bırakarak, koşarcasına şehadete giden vatan evlatları için ne yapsak azdır. Onları her ortamda saygıyla anıp dualarımızı etmek, Hancı ailesi olarak bizim boynumuzun borcudur" dedi.

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Hancı’dan şehitlerimize vefa
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