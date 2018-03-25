Hancı’dan şehitlerimize vefa

İZMİR'İN Buca İlçesi'ndeki Hancı Aile Çay Bahçesi, Afrin'de 2 ay süren "Zeytin Dalı" Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimiz için anma töreni düzenledi. Merkezin sahibi Mehmet Kaya öncülüğünde gerçekleşen törende Ankara'dan gelen hafızlar hem Mevlid-i Şerif okudu hem de Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştirdi. Ardından da şehitlerimiz için lokma döküldü. İşletmenin kurulduğu günden bu yana ülkemizin birlik ve beraberliği için her zaman destek verdiklerini belirten Kaya, "Zeytin Dalı Harekatı'nda ve 15 Temmuz gecesinde şehit düşen askerlerimiz, polisimiz ve vatandaşlarımız için bu etkinliği yapmayı uygun gördüklerini söyledi.

MARŞLARLA YÜRÜDÜLER

Anma törenine şehit aileleri dernekleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. İnegöl Mehteran Takımı, Menderes Caddesi'nden Buca Heykel'e kadar yürüdü. Konuklara tavuklu pilav ile lokma ikramı yapıldı. Mekanın önündeki dev ekrandan bir hafta boyunca Afrin operasyonuyla ilgili videolar yayınlanırken, Buca'da şimdiye kadar açılan en büyük Türk Bayrakları da caddeye asıldı.

MEHMETÇİK İÇİN NE YAPSAK AZ

Organizasyona katılanlara teşekkür eden Kaya, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için, bu cennet topraklar için, kendi sevdiklerini geride bırakarak, koşarcasına şehadete giden vatan evlatları için ne yapsak azdır. Onları her ortamda saygıyla anıp dualarımızı etmek, Hancı ailesi olarak bizim boynumuzun borcudur" dedi.