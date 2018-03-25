Horoz’un borcu 19 Milyon lira

SPOR Toto 1'nci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'un toplam borcu 19 milyon TL olarak açıklandı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde dün açıklama yapan Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, FIFA'da karar bekleyen bir dosyalarının olmadığını belirterek, devre arasında yapılan transferlerin 4.5 milyon TL'ye mal olduğunu dile getirdi. Sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Süper Lig için mücadele eden Ankaragücü'nü sahasında ağırlayacak Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, futbolcularını uyardı. Ankaragücü'nün özellikle duran toplarda uzun boylu futbolcularıyla çok etkili olduğunu ifade eden Tekke, "İstekli ve coşkulu oynamalıyız. Kolay gol yememeliyiz. Yakaladıklarımızı atmalıyız" diye konuştu.

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