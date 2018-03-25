İzmir Büyükşehir’den bisiklet yolu skandalı

CHP'Lİ İzmir Büyükşehir geçtiğimiz yıl, kısa adı EuroVelo olan ve 7 milyar Avroluk ekonomiye sahip Avrupa Bisiklet Yolları ağına dahil olabilmek için kentin birçok yerinde olduğu gibi Urla' İskelede de yeni bisiklet yolları planladı. Böylece İspanya'nın Cadiz kentinden başlayan, Yunanistan'ın Atina kentinde ve ayrıca Kıbrıs'ta iki bitiş noktası olan doğu-batı doğrultusundaki 5 bin 888 kilometrelik bisiklet yolları ağına İzmir'in de eklenmesiyle kesintisiz bisiklet yolu ağının 6 bin 379 kilometreye çıkarılması öngörüldü.

ÇİÇEK YOLU DA İPTAL

?Düzenleme kapsamında Kalabak'tan Urla İskeleye kadar uzanan yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Neyzen Tevfik Caddesi'nin geliş ve gidiş güzergahlarında da kaldırıma bitişik olarak bisiklet yolu yapılması planlandı. İmalat çalışmaları geçtiğimiz yıl mayıs ayında başladı. Bisiklet yoluna bitişik bir de 'çiçek yolu' adında içine mevsim çiçeklerinin dikileceği yeşil koridor yapılması öngörüldü. Kaldırım düzenlemesi ile birlikte yapılan imalatlar Urla İskeleye giden en işlek yollardan birisi olan Neyzen Tevfik Caddesinde sıkıntı yarattı. Kaldırımın geniş tutulması buna bir de çiçek ve bisiklet yolunun eklenmesi, caddenin daralmasına, trafik akışının da bundan olumsuz yönde etkilenmesine neden oldu. Şikayet üzerine Büyükşehir önce çiçek yolunu iptal etti. Bisiklet yoluna paralel olarak oluşturulan çiçek yolu için imal edilen bordürler tek tek söküldü. Toplamda 3 gidiş 3 de geliş olmak üzere imal edilmesi öngörülen 6 kilometrelik bisiklet yolunun büyük bölümü tamamlandı. Fakat bisiklet yolunun standartlara uygun olarak inşa edilmemesi, ana yolu dik kesen ara sokak geçişlerinin düzgün planlanmaması sıkıntıları da beraberinde getirdi. Atatürk Mahallesi'nde oturan çok sayıda semt sakini yapılan imalattan şikayetçi oldu. Buna bir de bisiklet yolunu kullanan çok sayıda bisikletçinin standartlara uygun olarak inşa edilmeyen yolda düşüp yaralanması eklenince Atatürk Mahalle Muhtarı Rahime Tekin, ilçe belediyesine ve Büyükşehir'e dilekçe ile başvuruda bulunarak bisiklet yolunun kaldırılmasını istedi. Geçtiğimiz hafta, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON Şirketi şikayet konusu olan bisiklet yolunu iş makineleri ile Kalabak'tan İskele yönüne doğru kırmaya başladı. Yaklaşık 1 yıldır devam eden ve binlerce lira harcanan yolun sökülüyor olması görenleri hayrete düşürdü. Urla Atatürk Mahallesi Muhtarı Rahime Tekin, yaşananlardan Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tuttu. Projelendirme aşamasında yöre halkının hassasiyetlerinin dikkate alınmadığını, inşa edilen bisiklet yolunun standartlara aykırı olarak yapıldığını öne süren Tekin, "İnişli çıkışlı, yılan gibi 'S' çizen bir bisiklet yolumuz oldu. Buna bir de bisiklet yolunu dik kesen ara sokak çıkışlarının hesaba katılmaması eklenince sıkıntı daha da büyüdü. Bisiklet yolu standartlara uygun inşa edilmediği için bisiklet kazaları yaşanmaya başladı. Bir arkadaşımız düşerek kolunu kırdı. Şikayetlerin giderek artması üzerine biz de belediyeye yazı yazarak bisiklet yolunun kaldırılmasını istedik" dedi. Bisiklet yolu projelendirilirken yörede yaşayan vatandaşların hassasiyetlerinin dikkate alınmadığını belirten Tekin, "Bizler muhtar olarak buradaki hassasiyetleri bilen insanlarız. Projeyi hazırlarken bize hiç sormadılar. Bunun sonucu olarak da hatalı imalatlarla bizim vergilerimizle oluşturulan kamu kaynaklarına oldu. Projenin yer seçimi yanlış" şeklinde konuştu.