Kalpler hasta çocuklar için bir oldu

İZMİR sanat, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri "Kalplerimiz Bir" sosyal sorumluluk projesi için bir araya geldi. Gecede, İzmir'in önde gelen isimleri, ünlü sanatçı Burak Kut ile birlikte Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nün yenilenmesi için sahneye çıkarak şarkılar söyledi. Ferah Sancak'ın öncülüğünü üstlendiği proje başta Folkart, Hilton İzmir, Mon Jardin olmak üzere kentin önde gelen sivil toplum örgütü liderlerinin desteğiyle hayata geçirildi. Gecede bir konuşma yapan "Kalplerimiz Bir" isimli gönüllü organizasyonunun öncüsü Sancak, tamamen gönüllü isimlerin yer aldığı, çeşitli kurum ve kuruluşların desteklediği yardım çalışmalarını bir isim altında sürdürmeye karar verdiklerini ifade etti. Bu nedenle organizasyonun ismini "Kalplerimiz Bir" olarak seçtiklerini anlatan Sancak, "Bugün yine çocuklarımız için bir aradayız. Hep birlikte Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nün yenilenmesine destek vereceğiz. Organizasyonumuza destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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