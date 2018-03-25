Ödemiş Devlet Hastanesi’ni Başbakan açacak

İZMİR'İN Ödemiş İlçesi'nin Zafer Mahallesi'ndeki 39 bin metrekarelik alana Sağlık Bakanlığı tarafından 32 bin 600 metrekaresi kapalı alan olarak yaptırılan Ödemiş Devlet Hastanesi'nde açılış için gün sayılıyor. Ödemiş'in yanı sıra Beydağ, Kiraz gibi çevre ilçelere de hizmet verecek hastanenin açılışını 31 Mart günü Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılacak. Ödemiş Devlet Hastahesi Başhekim Yardımcısı Dr. Aytül Şen, yeni hastanenin son derece modern ve donanımlı olduğuna dikkati çekip, "Hastanemizde bölgedeki diğer hastanede olamayan 20 yataklı yaşlı bakım merkezi (palyatif) bulunmaktadır. İkişer kişilik 127 oda, 22 diyaliz yatağı bulunmaktadır. Hastanemize Ödemiş Ticaret Borsası'nın 100 bin TL'lik bağışı ile suda doğum ünitesi yaptırıldı. Ödemiş Ticaret Odası tarafından 50 bin TL'lik bağışta bulunuldu. Bademli Fidan Kooperatifi tarafından bahçeye Atatürk heykeli yaptırıldı. Halkımızın yardımları devam etmektedir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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