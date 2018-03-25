Vefalı gençler

Altınordulu genç futbolcular, yıllarını Altınordu'ya veren ve ismi kırmızı-lacivertli renklerle özdeşleşen camia büyükleri ile kulübümün emektarlarını ziyaret etti. Efsane oyuncu Sait Altınordu'nun eşi Nimet Ayhan Altınordu ile başlayan ziyaret serisi, Dernek Başkanı Dr. Salih Mertan, eski başkanlardan İlyas Gönen, eski yöneticilerden Cavit İşyapan, efsane takımın oyuncusu Hikmet Orhunbilge, İzmir futbolunun unutulmaz isimlerinden Şakir Kuruş, yılların eskitemediği amigo Sarı Yaşar (Yaşar Tunçses) ve Oyuncu İzleme Antrenörü Orhan Yüksel ile devam etti. Oyuncular, Altınordu ve İzmir futbol tarihinin kilometre taşı sayılan isimleri yakından tanıma fırsatı elde ederken, çok önemli hikayeleri de birinci ağızdan dinledi. Nimet Anne, gençlere altın değerinde öğütler verirken, Dr. Mertan Altınordu'nun hangi aşamalardan geçip bugünlere geldiğini bir bir anlattı. Amigo Sarı Yaşar, "Bir baba hindi" tezahüratının doğuş hikayesini paylaştı, Hikmet Orhunbilge yıllarca aynı formayı giymenin ne kadar değerli bir şey olduğunun altını çizdi.

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