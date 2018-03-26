AK Partİ İle mhp el ele verecek

AK Parti Balçova 6. İlçe Kongresi, Balçova Kaya Termal Kardelen Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ak Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Necip Kalkan'ın yanı sıra Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, eski İl Başkanı Bülent Delican, AK Partili belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığı'nı AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan yaptı. Kongrede mevcut başkan Evrim Özen, seçime rakipsiz girdi.

TEŞKİLATA UYARI

?Kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP ile AK Parti arasındaki ittifak uzlaşmasına değinerek yerelde de benzer bir ittifak yapmayı planladıklarını açıkladı. Dağ, "İttifak konusu, 15 Temmuz'dan bu yana devam eden bir süreç. Bu bir süreç ittifakı. 15 Temmuz'da birileri bu ülkeye operasyon yapmaya çalıştığında, orada net duruşta bulunan her tabandan kesim vardı. CHP tabanından insanlar da mutlaka vardı, ama bir süre sonra Yenikapı ruhunu terk eden ne yazık ki CHP'nin üst yönetimi oldu. Ama o günden bugüne hem 15 Temmuz'da, hem 16 Nisan halk oylamasında, hem de sonraki süreçlerde, şimdide uyum yasalarında birlikte devam ettiğimiz, birlikte ittifak içerisinde olduğumuz MHP ile birlikte süreci yönetiyoruz. Yerel seçimlerde benzer noktada bir çalışma İzmir'de yapmaya gayret edeceğiz. Provokasyon yapmaya çalışanları uyarmak vazifemiz. Hiç kimse böyle bir ittifakta bir olumsuzluk olması için provokasyon girişimi içerisinde olmasın. Eğer olurlarsa karşısında AK Parti il teşkilatını ve Genel Başkan Yardımcısını bulurlar" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, bazılarının masum, saf kişilerin omuzlarına binerek yükseldiğini öne sürerek, "Eğer siz destek verirseniz, sizin üzerinizden hesap yapanlara iyi bir ders veririz" dedi. Konuşmaların ardından delegeler yeni yönetimi seçti.