Arkas Şampiyonlar Ligi’ni garantiledi

Efeler Ligi'nde yarı final ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı evinde de aynı skorla dize getirerek rakibini saf dışı bırakan ve adını finale yazdıran Arkasspor, gelecek sezon da CEV Şampiyonlar Ligi'nde direkt yer almayı garantiledi. İzmir ekibi finalde oynayacağı müsabakalar sonrası şampiyonluğu kaybetse bile sezonu ikinci sırada bitirerek 2018-19 sezonunda ülkemizi yine Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Mavi-beyazlılar, yeni sezonda Avrupa kupalarının en üst kademesinde üst üste 4. toplamda 8. kez mücadele edecek.

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