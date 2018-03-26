Azerbaycanlı şehitlerin çocuklarından Aliağa ziyareti

Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği ve Başbakanlık Tanıtma Fonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda Azerbaycan'dan gelen 40 şehit çocuğu Aliağa Belediyesi tarafından misafir edildi. Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt tarafından karşılanan kafile Öğretmenler Lokalinde düzenlenen yemekte ağırlandı.

"Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesi"nin Türkiye-Azerbaycan şehit çocukları arasında dostluk köprüsü kurulması amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Dernek Başkanı Cevahir Ahmedov, bu projenin aynı zamanda Afrin harekatına destek vermek için de yapıldığını söyledi.

Gezi programlarının 15 Mart'ta başladığını belirten Ahmedov, ilk olarak birinci, ikinci ve şuan ki gazi meclisimizi ziyaret ettik. Ardından Anıtkabir ve Başbakanlık ziyaretlerimiz oldu. Çocuklarımıza Eskişehir, Bursa ve Çanakkale'de bulunan şehitliklerimizi ve abidelerimizi gezdirdik. Şimdi de İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de dört gün kalacağız. Bu süre içerisinde İzmir'in tarihi yerlerini gezerek çocuklarımıza ege kültürünü tanıtacağız. Çanakkale'den İzmir'e giderken Aliağa'yı ziyaret ettik. Misafirperverliklerinden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Öğretmenler Lokalinde gerçekleşen yemeğin ardından şehit çocuklarına Aliağa Kent Kitaplığına ait eserler ile Aliağaspor ürünleri hediye edildi.



