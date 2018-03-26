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Çavdarhisar köylerinde bağımlılık eğitimi

'nın Çavdarhisar ilçesinde Merkezi Müdürlüğü tarafından Yenicearmutcuk, Ağarı, Zobu ve Hacıkebir köylerinde bağımlılıkla mücadele eğitimleri verildi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:12
Çavdarhisar köylerinde bağımlılık eğitimi

Çavdarhisar Müdürü Musa Kazak, verilen eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada, ''Köylerimizde bağımlılıkla mücadele konusunda sigara, alkol, uyuşturucu, kumar bağımlılığı ve teknolojinin hatalı kullanımıyla ilgili bağımlılığı bütüncül bir çerçevede anlattık. Toplumu biliçlendirme yönündeki köy eğitimlerimiz devam edecek. Çünkü sevdiklerimizle yaşayacağımız güzel günler var. Sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürme hayalimiz var. Bağımlılıktan korumamız gereken insanlığımız, ülkemiz var'' ifadelerini kullandı.

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Çavdarhisar köylerinde bağımlılık eğitimi
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