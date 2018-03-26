Çavdarhisar köylerinde bağımlılık eğitimi

Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, verilen eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada, ''Köylerimizde bağımlılıkla mücadele konusunda sigara, alkol, uyuşturucu, kumar bağımlılığı ve teknolojinin hatalı kullanımıyla ilgili bağımlılığı bütüncül bir çerçevede anlattık. Toplumu biliçlendirme yönündeki köy eğitimlerimiz devam edecek. Çünkü sevdiklerimizle yaşayacağımız güzel günler var. Sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürme hayalimiz var. Bağımlılıktan korumamız gereken insanlığımız, ülkemiz var'' ifadelerini kullandı.

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