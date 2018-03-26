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Çoçuklardan esinlendi ’de sahnelendi

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Çoçuklardan esinlendi İzmir’de sahnelendi

Çocuklardan esinlenen Brezilyalı Truks tiyatro Topluluğu 12. Uluslararası Kukla Günleri'nde , "Sihirli " adlı gösterisini sahneledi. Hayvanat bahçesine pikniğe giden iki arkadaşın, hayvanat bahçesinin o gün kapalı olması üzerine yaşadıklarını konu alan oyunda, iki arkadaş, yanlarında getirdikleri malzemeleri kullanarak, hayal güçleriyle kendi hayvanat bahçelerini oluşturuyor. Çaydanlık, havlu, tabaklar ve bardaklardan yapılan hayvanlarla sunulan ilginç gösteri, izleyenlere keyifli anlar yaşatttı. Truks'un Sanat Yönetmeni 51 yaşındaki Henriche Sitchin, "Bu tekniği çocuklardan öğrendim. Çocuk gibi düşünmeye çalışıyorum, böyle yaparak nesneleri anlamlandırma biçimimi değiştirebiliyorum" dedi.

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Çoçuklardan esinlendi İzmir’de sahnelendi
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