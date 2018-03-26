Devlet baba Taghrıd’e şefkat elini uzattı

Suriye'nin Halep şehrinde felaketi yaşayan Taghrıd Ayoub, ülkesindeki iç savaşın ruhunda bıraktığı izleri Türkiye'de başladığı yeni hayatıyla silmeye çalışıyor. Bundan 4 yıl önce gece evinde ailesi ile birlikte uyurken evi bombalanan 10 yaşındaki Taghrıd Ayoub, annesini, babasını ve iki bacağını kaybetti. Hala anne ve babasının öldüğünü bilmeyen küçük kız, tüm yaşananlara inat hayatına devam ediyor. Türkiye sınırında bacaklarına müdahale edilirken, o zaman henüz 6 yaşında olan Taghrıd Ayoub protez bacakla ayağa kalktı. Amcasının İzmir'e getirdiği Taghrıd Ayoub, bu yıl Buca Recep Ersayın İlkokulu'na yazıldı. Şu an 10 yaşında olan Taghrıd Ayoub kendinden üç yaş küçük kardeşi Mohammed ile hergün okula gidiyor. Taghrıd, öğretmenleri ve okul müdürünün maddi manevi destekleriyle okumaya çalışıyor.

SAVAŞI BİTİRECEĞİM

?Bu yıl ilk kez okula başlayan Taghrıd Ayoub, Recep Sayın İlköğretim Okulu'nda birinci sınıfa başladı. Kardeşi ile birlikte okula giden Taghrıd Ayoub kısa bir sürede büyük bir azimle Türkçe okuma ve yazmayı öğrendi. Şimdi arkadaşlarıyla Türkçe konuşan Ayoub, yüzündeki savaşın izlerini silmeye çalışıyor. Hatta şiir bile yazan Ayoub, Savaş acı, Savaş kötü, çocuklar yaşasın şiirini arkadaşlarına okudu. Büyüyünce polis yada asker olup savaşı bitirmek istediğini belirten Taghrıd Ayoub, "Savaşlar bitsin çocuklar yaşasın. Bizim ne suçumuz var" dedi. Okul müdürü Murat Taşoğlu, "Okulumuzda 238 tane Suriyeli öğrencimiz var fakat Taghrıd'in durumu diğerlerinden farklı. Taghrıd. İster maddi olsun ister manevi olsun hem kantin ihtiyaçlarını hem de sosyal ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Taghrıd kızımızda maşallah derslerinde çok istekli sürekli yeni bir şeyler öğrenmek istiyor" diye söyledi. Ayoub Taghrıd'ın sınıf öğretmeni Feride Molkoç ise "yaşadıkları bu kadar ağır olmasına rağmen büyük bir hırs ve azimle okuyor. Ondan çok umutluyum. Bacaklarının protez olmasını önemsemiyor bile" dedi.