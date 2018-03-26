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Göz-Göz’ün savunması ’e emanet

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Göz-Göz’ün savunması Wallace Reis’e emanet

SPOR Toto 'de 40 puanla 7. sırada yer alan 'de stoper Kadu'nun sol dizinden sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından gözler 'e çevrildi. Devre arasında Brezilya'nın Vitoria takımından transfer edilen Brezilyalı futbolcu vatandaşı Kadu'nun yokluğunda teknik direktör 'nın defanstaki en önemli kozu olurken, Reis son 5 maçta 90'ar dakika forma giyerek istikrarı yakaladı. Geçen sezonun ilk yarısında Süper Lig'de Gaziantepspor'un formasını terleten Sambacı 14 karşılaşmaya çıkmıştı. Mevcut oyuncu kadrosuyla hedefe ulaşacaklarını söyleyen Tuna, "Göztepe'nin bünyesi içinde olan her futbolcumuzun kalitesinden şüphem yok. Kime görev verirsek verelim sahada gereğini yapacaktır" dedi.

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Göz-Göz’ün savunması Wallace Reis’e emanet
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