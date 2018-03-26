Göz-Göz’ün savunması Wallace Reis’e emanet

SPOR Toto Süper Lig'de 40 puanla 7. sırada yer alan Göztepe'de stoper Kadu'nun sol dizinden sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından gözler Wallace Reis'e çevrildi. Devre arasında Brezilya'nın Vitoria takımından transfer edilen Brezilyalı futbolcu vatandaşı Kadu'nun yokluğunda teknik direktör Tamer Tuna'nın defanstaki en önemli kozu olurken, Reis son 5 maçta 90'ar dakika forma giyerek istikrarı yakaladı. Geçen sezonun ilk yarısında Süper Lig'de Gaziantepspor'un formasını terleten Sambacı 14 karşılaşmaya çıkmıştı. Mevcut oyuncu kadrosuyla hedefe ulaşacaklarını söyleyen Tuna, "Göztepe'nin bünyesi içinde olan her futbolcumuzun kalitesinden şüphem yok. Kime görev verirsek verelim sahada gereğini yapacaktır" dedi.

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