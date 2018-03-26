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potansiyelini kullanamıyor

Giriş Tarihi: 26.3.2018
İzmir potansiyelini kullanamıyor

Bornova Pınarbaşı'ndaki Dökümcüler Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden İzmir Ticaret Odası (İTO) Başkan Adayı , İzmir Bilumum Dökümcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muzaffer Üründü, İzmir Dökümcüler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ergül Bıyık ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Her alanda önemli potansiyele sahip olan İzmir'in gücünü yeterince kullanamadığını kaydeden Özgener, "Ülkemizdeki döküm sektörünün yüzde 70'lik üretimini bu kent sağlıyor. Bu şehirde metal işleme, makine, mermer fuarları yapılıyor. İzmir'de, döküm fuarı düzenlemesi için hiçbir engel yok" dedi.

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İzmir potansiyelini kullanamıyor
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