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Motosikletlilere sıkı denetim

’de trafik ekipleri bir önceki yıla oranla motosiklet denetimlerinde rekor kırdı. Bu yılın ilk iki ayında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 97’lik bir artışla toplam 6 bin 179 motosiklet denetlendi

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Motosikletlilere sıkı denetim

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi kent içindeki sorumluluk alanı olan bölgede güvenli trafik ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalarını arttırdı. Polis ekipleri, ları sonrasındaki can ve mal kaybının en az seviyeye indirmek için var gücüyle çalışıyor. Trafik polislerinin kararlı ve disiplinli çalışmaları istatistiklere de olumlu şekilde yansımaya devam ediyor. Trafik polisleri tarafından kent merkezinde motosikletler üzerinde yapılan denetimler sonucunda bir önceki yıla oranla ciddi bir artış oldu. Trafik ekipleri 2017 yılının Ocak ve şubat ayında 3 bin 135 adet motosiklet sürücüsünü denetledi ve kask takmayan 854 motosiklet sürücüsüne 'motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması' maddesine göre toplam 81 bin 130 lira ceza kesildi. Bu rakam 2018 yılında ise 6 bin 179 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 97'lik bir denetim artışı yaşandı. Yine aynı maddeye göre kask takmayan bin 422 sürücüye toplam 153 bin 576 lira ceza kesildi. 2018 Ocak ve Şubat ayında hiç ölümlü motosiklet sı yaşanmazken, 2017'de ise 2016'ya oranla ölümlü motosiklet kazalarında yüzde 50 düşüş meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürü Şamil Özsağulu, "Her geçen dönem denetlenen motosiklet sayısındaki artışın olumlu sonuçlarını istatistiklerimizde görüyoruz. 2016 - 2017 yıllarında meydana gelen ölümlü motosiklet kazalarında bir önceki yıla oranla yüzde 50 bir azalma oldu. Bu ciddi bir azalma. Amacımız motosiklet kazalarını sıfıra indirmek. Bu doğrultuda ekiplerimiz hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. Aynı şekilde 2017'de 2016'ya oranla yaralanmalı motosiklet kazalarında yüzde 4 azalma oldu" dedi.

DENETİMLERE DEVAM
?Motosiklet kazalarına ait yakın zaman dilimindeki verilere bakıldığında kent merkezinde 2018'in ilk iki ayında ölümlü motosiklet kazasının meydana gelmediğine dikkat çeken Özsağulu, "Amacımız bu olumlu tablonun devam etmesi. Trafik kazalarına yönelik ortaya çıkan olumlu tablonun 2018 yılı içerisinde de aynı ivme ile sürdürülebilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek" diye konuştu.

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Motosikletlilere sıkı denetim
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