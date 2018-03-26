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Nineler okul sıralarında

Cumhurbaşkanı ve eşi 'ın başlattığı, "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında ’un Varto ilçesinde bugüne kadar hiç okula gitmeyen kadınlar, ilk defa sıralara oturma heyecanı yaşadı.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:15
Nineler okul sıralarında

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan okuma-yazma kursuna kayıt yaptıran kadınlar, okuma yazma öğrenerek sosyal yaşantılarında kendilerine kolaylık sağlıyorlar. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Müdürü Yalçın Süne ve Müdürü M.Sait Turan ile birlikte kursa devam eden kursiyerleri yerinde görerek çalışmaları yerinde izledi.

İlçede 38 kursun açıldığını belirten Kaymakam Çetin, "38 öğretmen ve 385 kursiyerimiz bu kurslara devam etmekte. Bu kursların 5 tanesi ilçe merkezinde 33'ü de köylerde açıldı. Türkiye genelinde Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başlatılan Bakanlarımızın ve valimizin bir şekilde destek verdiği 'okuma yazma' seferberliğinde çok güzel bir çalışma yapılarak 400'e yakın kursiyerimiz var" diye konuştu.

Kursta eğitim gören kadınlardan Keziban Baba (55), Cumhurbaşkanı 'ın başlattığı 'Okuma-Yazma Seferberliğini' duyduğunu ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuru yaptığını söyledi. Okuma yazmayı çözmek istediğini ifade eden Baba, "Bir şehre, yola gidince yolumuzu görmek ve öğrenmek için, arabaya binmek için, hastaneye giderken sorun yaşamamak ve yazıları okumak için bu kursa başvurduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, devletimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Kursa bazı kadınlarla çocukları ile birlikte eşlik etti.

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Nineler okul sıralarında
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