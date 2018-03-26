Ören’de deniz temizliği

İlk olarak Ören sahil şeridinden başlayan temizlikler, ilçe genelinde devam edecek.

Temiz deniziyle her sene tatil severlerden tam not alan ve 21 kilometre sahil şeridine sahip olan Burhaniye'de, deniz temizleme çalışmalarına başlandı. Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ören Mahallesi sahil şeridinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların denize rahat girmelerini sağlayabilmek amacıyla, balçık ve yosunların yanı sıra deniz içindeki çöp ve atıklar titizlikle temizleniyor.

Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Mavi bayraklı sahillerimizde, kış aylarında oluşan deniz kirliliğinin giderilmesi için belediye olarak elimizden gelen hassasiyeti ve sorumluluğu gösteriyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, daha temiz bir Burhaniye için gece gündüz demeden çalışıyor. İnsanlarımızın da bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Biz çevremizi temiz tutmak zorundayız, ancak o zaman geleceğimize daha yaşanabilir bir doğa bırakabiliriz" dedi.

