Siber zorbalık tehdidi büyüyor

İnternetin olumsuz yönleri çocukları olumsuz yönde etkiliyor. Sosyal medyanın kullanımın artmasıyla ortaya çıkan 'siber zorbalık' tehlikesiyle ilgili açıklama yapan MCBÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Kandemir, teknolojik cihazların ve internet kullanımının gittikçe artış göstermesiyle birlikte bu yaygınlığın artık bütün yaş gruplarını kapsamaya başladığını söyledi. İlkokul çağındaki çocukların sosyal medya hesaplarının olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Kandemir, "Hem de ilişkisel anlamda sıkıntı ve problem çıkaracak şekilde iletişim cihazlarının kullanılmasını söyleyebiliriz" dedi.

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