Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Siber zorbalık tehdidi büyüyor

tehdidi büyüyor

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Siber zorbalık tehdidi büyüyor

in olumsuz yönleri çocukları olumsuz yönde etkiliyor. nın kullanımın artmasıyla ortaya çıkan '' tehlikesiyle ilgili açıklama yapan MCBÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Kandemir, teknolojik cihazların ve internet kullanımının gittikçe artış göstermesiyle birlikte bu yaygınlığın artık bütün yaş gruplarını kapsamaya başladığını söyledi. İlkokul çağındaki çocukların sosyal medya hesaplarının olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Kandemir, "Hem de ilişkisel anlamda sıkıntı ve problem çıkaracak şekilde iletişim cihazlarının kullanılmasını söyleyebiliriz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Siber zorbalık tehdidi büyüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN