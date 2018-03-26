Sokak hayvanlarına sıcak yuva

Bugüne kadar 150 noktaya sabit yuva yerleştiren belediye, mama ve su odaklarının sayısını da artırdı.

Karşıyaka Belediyesi, sahipsiz can dostları olumsuz hava şartlarından korumak ve barınabilecekleri sağlıklı alanlar yaratmak için çalışmalarına hız verdi. Şantiye tesislerinde hazırlanan ve kedilerin yoğun olduğu alanlara yerleştirilen kalıcı yuvaların sayısı, yaz ayları öncesinde 150'ye çıkartıldı. Mama ve su ihtiyacını karşılayan beslenme odaklarının sayısı da artırıldı.

Çalışmalar kapsamında; sahipsiz can dostların toplanma alanı haline gelen, ancak hem hayvan hem de insan sağlığı açısından tehlike oluşturan yerler de mercek altına alındı. Hastalık saçan bu alanları temizleyip dezenfekte eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, aynı bölgedeki uygun noktalara sabit kedi evleri yerleştirdi. Hasta kediler, polikliniğe götürülerek tedavi edildi. Ekipler, sağlık ve hijyenin korunması için vatandaşları da bilgilendirdi.



SÜREKLİ HİZMET

Sahipsiz hayvanlar için daha çağdaş ve sağlıklı yaşam koşulları oluşturmak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Can dostlarımızın sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçları için örnek çözümler üretiyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz kalıcı kedi evi projemizi de uygun olan tüm parklarımıza yaymak için çalışmaya devam ediyoruz. Sürekli hale getirdiğimiz hizmetlerimizle, hiçbir sokak hayvanını sahipsiz bırakmayacağız" dedi.