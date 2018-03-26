Son 4 sezonun en başarılı grafiği

Spor Toto 1.Lig'de 28. haftayı 48 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Altınordu, son 4 sezondaki en başarılı grafiğini çiziyor. Dört yıldır aralıksız Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan İzmir ekibi 2014-15 sezonunda 28 haftalık periyotta 38 puan toplarken, 2015-16'da aynı süreçte 34, 2016-17'de ise 39 puanı hanesine yazdırdı. 2015-16'yı 44 puanla tamamlayan kırmızı- lacivertliler, bu sezon şimdiden 48 puana ulaşmayı başardı. 2014-15'te sezonu 54 puanla, 2016-17'de ise 53 puanla kapatan İzmir ekibi, bitime 6 hafta kala 7 puan daha toplaması halinde son 4 sezonun en parlak dönemini geçirecek.

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