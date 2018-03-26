Spil Dağı’na mart ayında kar yağdı

Manisa'da geçen hafta 20 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları tekrar düşmeye başladı. Geçtiğimiz gün Manisa'da gündüz yağan yağmur, gece ben 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nda yerini kara bıraktı. Ancak, dün sabah saatlerinden itibaren tekrar yağmur başladı. Ilık bir kış geçiren Manisa'da mart ayında Spil Dağı'ndaki kar görenleri şaşırttı. Gece saatlerinde yağan kar, sabah saatlerinde yağmurla birlikte erimeye başladı. Yer yer karla kaplanan Spil'e gidenler yoğun bir sisle de karşılaştı. Bu kış kara hasret kalanlar kardan adam yapıp, eğlendi. Merhum dağcı İsmet Ülkeli'yi anma tırmanışı için Spil'in zirvesine çıkan Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekibi de zirvede 4 santimetre karla karşılaştı. Kar topu oynayan ekip, kardan adam yaptı. MAT Başkanı Bahattin Özer, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır sözü bu yıl da gerçek oldu" diye konuştu.

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