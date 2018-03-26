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Nazilli’de sanatseverler ile bir araya geldi

9’uncu ve programı kapsamında şair, yazar, araştırmacı, gazeteci , Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerle bir araya geldi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:14
Sunay Akın Nazilli’de sanatseverler ile bir araya geldi

tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 'nin ilk konuşmacısı ünlü yazar oldu. Akın'ın 'Karanlıktan lığa' isimli konferansında salon sanatseverlerin akınına uğradı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Akın konuşmasında, "Demokrasi, farklı enstrümanlardan oluşan bir orkestradır. Bir orkestrada aynı enstrüman olmaz. Bu yüzden insanlar aynı şeyi düşünüyorsa hiçbir şey düşünmüyor demektir, fakat o orkestradaki herkes nota bilmek zorunda. Bir şehirde kütüphane müdürü kütüphaneyi büyütmek için belediyeden izin ister. Belediyedeki sorumlulardan 'İstediğiniz bölgeyi size veremeyiz, çünkü oraya cenaze aracı koyuyoruz' cevabını alır. Cenaze aracı koymak için kütüphanenin büyümesine izin vermiyorsak akşam kanallarda gördüğümüzde cenaze haberlerine neden şaşırıyoruz. Kusura bakmayın ben dama değil satranç oynarım. Televizyonlarda sigara gösterilmiyor, fakat tabanca gösteriliyor. Bunun nedenini sorgulamak lazım. Kız çocuklarımıza oynaması için bebek, erkek çocuklarımıza ise tabanca veriyoruz. Sonra bu toplumda kadın cinayetleri bitmiyor diye yakınıyoruz. Bu ülkenin bilginleri Kurtlar Vadisinden değil kitap kurtları vadisinden çıkar" diyerek sık sık bilginin ve okumanın önemine değindi.

Akın, konuşmasının ardından hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirerek, kitaplarını imzaladı. Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konferansa Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Bozdoğan Kaymakamı Murat Akyüz, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, daire müdürleri, dernek, STK ve siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce sanatsever vatandaş katıldı.

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Sunay Akın Nazilli’de sanatseverler ile bir araya geldi
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