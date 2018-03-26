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Turkuaz rengi Aslanapa i Merkezi Müdürlüğü'nün sembolü oldu

'nın Aslanapa ilçesi Merkezi Müdürlüğü, içinde Türk kelimesi geçen Turkuaz rengini her alanda kullanmasıyla dikkat çekiyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:07
Turkuaz rengi Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün sembolü oldu

Aslanapa Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ''Dünyada kullanılan birçok dilde aynı şekilde teleffuz edilen, içinde "Türk" kelimesinin geçtiği yegane renk olan ve Türk Mavisi anlamına gelen Turkuaz rengini her yerde kullanmaya ve öne çıkarmaya devam ediyoruz. Kurum dış cephe rengimizden halk oyunu kıyafetlerimize, logomuzdan çinilerimize, nakış tablolarımızdan açılışlarda kullandığımız kurdelalarımıza kadar Turkuaz rengini kullanıyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Turkuaz Eğitimi Müdürlüğü ile, Aslanapa Halk Müdürlüğü'de Turkuaz rengi ile özdeşleşti'' ifadelerini kullandı.

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Turkuaz rengi Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün sembolü oldu
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