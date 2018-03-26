Turkuaz rengi Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün sembolü oldu

Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ''Dünyada kullanılan birçok dilde aynı şekilde teleffuz edilen, içinde "Türk" kelimesinin geçtiği yegane renk olan ve Türk Mavisi anlamına gelen Turkuaz rengini her yerde kullanmaya ve öne çıkarmaya devam ediyoruz. Kurum dış cephe rengimizden halk oyunu kıyafetlerimize, logomuzdan çinilerimize, nakış tablolarımızdan açılışlarda kullandığımız kurdelalarımıza kadar Turkuaz rengini kullanıyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Turkuaz Aslanapa Halk Eğitimi Müdürlüğü ile, Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'de Turkuaz rengi ile özdeşleşti'' ifadelerini kullandı.

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