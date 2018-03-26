Uzundereli hak sahipleri konut ları gezdi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Uzundere kentsel dönüşüm projesinin birinci etabındaki 9 bloğun tamamında kaba inşaatlar tamamlandı. 280 konut ve 33 iş yerinden oluşan 9 blokluk ilk etap konutların 7 bloğunda ince işlerin tamamlandığını, 2 blokta ise altyapı çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki konutların 2018'in yaz aylarında hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. İlk hak sahipleri de evlerine kavuşacakları yaz aylarını sabırsızlıkla beklemeye başladı. Birbirine komşu olan 1. etap ve 2. etap ihale kapsamında; 32 bin 783 metrekare yüzölçümü 4 imar adasında, toplam 702 konut ve 73 işyeri olmak üzere 775 bağımsız birim ve yaklaşık 112 bin metrekare inşaat gerçekleştirilecek. Böylece 1. ve 2. etap ihale alanı içinde bulunan 116 yapıda 304 bağımsız birim yenilenmiş olacak. İnşaat çalışmaları hızla devam eden Uzundere'deki ilk etap konutların kura çekimini, 4 Temmuz 2017 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilmişti.

BUGÜN NELER OLDU