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Zeybekci dokuma atölyelerini gezdi

’de halı dokuma atölyesini ziyaret eden Bakan Zeybekci, “Atölyeler kurup, halı ihracatımızı 1 milyar dolara çıkaracağız” dedi

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Zeybekci dokuma atölyelerini gezdi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, memleketi 'nin Tavas İlçesi'nde programları kapsamında halı dokuma atölyelerini ziyaret etti. Hükümet olarak Cumhurbaşkanı ve Başbakan 'ın liderliğinde geleneksel yöntemlerle halı dokuyanlara bir müjde hazırlığında olduklarını bildiren Zeybekci, bu bağlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye'nin birçok yerinde atölye kuracaklarını kaydetti.

İHRACAT ARTACAK
?Halı dokuyanların sigortasını ve stopajını devletin ödeyeceğini belirten Bakan Zeybekci, "Siz sadece dokuyacaksınız. Halı ihracatçısı veya halının alıcısı ipliğini, desenini getirecek, dokutacak ve halısını alıp gidecek. Türkiye'de bu proje kapsamında en az 30 bin kardeşimize halı dokutacağız. Tekrar inşallah bu ihracatımızı 1 milyar dolara çıkaracağız. Asıl hedefimiz Türk halısını kaybetmeyeceğiz. İnsanlarımız kendi köyünde, doyacak, mutlu olacak" dedi.

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Zeybekci dokuma atölyelerini gezdi
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