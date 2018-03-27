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5 genç toprağa verildi

’de 5 gencin öldüğü trafik kazasının ardından cenazeler toprağa verildi. Gençler son yolculuklarına gözyaşları ile uğurlandı

SEBAHATTİN ALP Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
5 genç toprağa verildi
'nin Tavas İlçesi'nde geçtiğimiz pazar gecesi meydana gelen kazada Mehmet Anıl Bayraktar (18) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su birikintisine devrildi. Su birikintisine uçan araçta bulunan Muharrem Çineli (19) yaralanırken, sürücü Anıl Bayraktar ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocaosmanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalıo (18) hayatını kaybetti. Yapılan ilk tespitlere göre gençlerin boğularak öldüğü belirlenirken, cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine götürüldü. Ölen 5 genç için dün Tavas meydanında cenaze töreni düzenlendi. Tabutlar ardı ardına dizilirken ortaya çıkan tablo görenlerin yürüklerini dağladı. Cenaze törenine çok sayıda vatandaşla birlikte milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol üyeleri de katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede ölen gençlerin aileleri sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Tabutların üzerine kapanan aileleri evlatlarının tabutlarından ayrılamadı. Anneler, evlatları için ağıtlar yakarken, yakınları ise güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. 5 gencin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.
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5 genç toprağa verildi
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