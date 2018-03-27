Adım adım 3.Lig’e

TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan 38 yıl sonra yeniden 3. Lig'e düşmenin eşiğine kadar gelen Karşıyaka, kabustan uyanamıyor. Üst üste 8. mağlubiyetini öne geçtiği zorlu Şanlıurfaspor deplasmanında alarak son yılların en kötü serisine imza atan Karşıyaka, bitime 6 maç kala kurtuluş hattının 10 puan gerisine düştü. Yeşil-kırmızılı ekibin 2 hafta içinde yarışta matematiksel olarak da havul atma ihtimali yüksek. Sezon başında 6 puanı silinen, haftalardır 15 puanla sondan ikinci sıraya demir atan Karşıyaka, pazar günü düşme-kalma yarışındaki en yakın rakibi Nazilli Belediyespor'u ağırladıktan sonra lider Altay'la İzmir
derbisi oynayacak, ardından yine evinde Karagümrük maçına çıkacak. Şanlıurfaspor'dan 87. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olan Karşıyaka, son dakikalarda gol yeme alışkanlığından da bir türlü kurtulamadı. KSK, bu sezon 5'i ikinci yarıda olmak üzere 9 kez son dakika golleriyle puan kaybetti. Teknik direktör Cihat Arslan, "Zinciri bir türlü kıramadık. Çok üzülüyoruz ama üzülmek sonuçları değiştirmiyor. Ben sahada çocukların emeğine yanıyorum" dedi.