AK Parti Narlıdere’de Bilgi güven ta zeledi

AK Parti Narlıdere 6'ncı İlçe Kongresi'nde görevdeki İlçe Başkanı Aslan Bilgi, güven tazeledi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir
Milletvekili Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli, Necip Kalkan ile İl Başkanı Aydın Şengül ve partililer katıldı. Mevcut İlçe Başkanı Aslan Bilgi, seçime rakipsiz girdi. Bilgi, 3 yılda 4 bin 25 kişiyi iş sahibi yaptıklarını söyledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İlçe Başkanı Bilgi'den yönetim kuruluna Alevileri de almasını isteyerek, şöyle konuştu: "Narlıdere'de seçim için çalışmayın. Vatandaşların evine giderken oy istemeyin, onların samimiyetini, güvenini kazanmaya çalışın. En zor anlarında yanında olun. Size yakınlık duyarlarsa bizimle ilgili önyargıları kırılır. Buradaki vatandaşlarımızın gönlünü kazanmak ülkeye yapacağımız en güzel hizmet olur. Biz kutuplaşmayı bir kenara bırakacağız" dedi.