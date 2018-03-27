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’da yol kontrolünde silah ve ele geçirildi

’ın yol kontrolü yapan Jandarmanın, şüphe üzerine durdurduğu araçtan ve silah çıktı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 13:52
Aydın’da yol kontrolünde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Araç sürücüsü Z.T. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi'nde durumundan şüphelenilen araç durduruldu. 1 adet hırsızlık, 1 adet madde imal ve ticareti olmak üzere toplam 2 adet suç kaydı bulunan Z.T. isimli şüpheli yönetiminde bulunan, araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 20 gram esrar maddesi olduğu değerlendirilen , 1 adet 28 cm boyutunda oluklu bıçak, 1 adet 36 calibre av tüfeği, bu tüfeğe ait 6 adet dolma fişek ve 1 adet av tüfeği ile 35 adet 9 mm kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Ayrıca şüpheli Z. T' nin evinde yapılan aramada ise 30 gram kubar esrar maddesi 60 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli Z.T. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı

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Aydın’da yol kontrolünde silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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