Gözdeki tümörü alıp protez taktılar

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Sağ gözündeki şişlik nedeniyle Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 5 yaşındaki küçük kızın sağ gözünde, ender görülen bir çocukluk çağı tümörü saptadı. Tümör, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda, ekip çalışması ile göz çukurundan başarılı bir cerrahi girişimle çıkarıldı. Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında ise küçük hastanın göz bölgesinde radyoterapiye bağlı oluşabilecek yan etkileri en aza indirmek için ışın tedavisi uygulandı. Tümörün çıkarılmasından sonra çocuğun gözünde oluşan çöküklüğü gidermek için ise Anatomi Anabilim dalındaki Dijital Görüntüleme ve 3D Modelleme Laboratuvarı'nda hastaya özgü kemik model hazırlandı. EÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde kemik dokusuna uyumlu hale getirilen protez, cerrahi girişimle eksik doku yerine başarıyla yerleştirildi. Küçük kızın sağlığına kavuşabilmesi için EÜ Anatomi, Radyoloji, Diş Hekimliği, Pediatrik Onkoloji, Göz Hastalıkları ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalından öğretim üyeleri bir araya gelerek Türkiye'de ilk kez uygulanan bu tedaviyi hayata geçirdiler.