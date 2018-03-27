Hırsızlık için videolu uyarı

Evden hırsızlık
olaylarının önüne geçmek için farkındalık projesi yürüten İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı video, sinema salonları ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Balçova Emniyet Müdürlüğü'nün pilot bölge olarak yürüttüğü çalışma kapsamında şubat ayında karikatürlü afiş bastırarak apartman girişlerine asan polis ekipleri, ikinci aşama olarak bir video hazırladı. Hırsızların eve nasıl girdiği ve ne gibi tedbirler alınması gerektiğinin anlatıldığı video, ilçedeki sinema salonlarında kamu spotu olarak gösterildi. Muhtarlıktan alınan bilgiler kapsamında ilçe halkının cep telefonlarına mesaj olarak da gönderilen video, sosyal paylaşım programlarında yayılmaya devam ediyor.